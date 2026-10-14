Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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14.10.2026 18:00:37
Dow Jones-Handel aktuell: So bewegt sich der Dow Jones aktuell
In New York ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.
Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 0.11 Prozent auf 51’614.03 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26.434 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.818 Prozent auf 52’092.99 Punkte an der Kurstafel, nach 51’670.10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’869.75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’556.11 Zählern.
So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.292 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52’421.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’508.27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 46’270.46 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.68 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4.03 Prozent auf 393.00 USD), Merck (+ 3.10 Prozent auf 146.38 USD), Amgen (+ 2.92 Prozent auf 424.91 USD), Walmart (+ 2.12 Prozent auf 114.66 USD) und Coca-Cola (+ 1.69 Prozent auf 91.63 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Caterpillar (-2.75 Prozent auf 751.55 USD), NVIDIA (-2.64 Prozent auf 222.48 USD), Goldman Sachs (-1.47 Prozent auf 878.81 USD), Salesforce (-1.31 Prozent auf 234.89 USD) und Nike (-1.22 Prozent auf 34.90 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’842’004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.866 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.76 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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