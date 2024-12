Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0.25 Prozent leichter bei 43’717.48 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18.991 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.231 Prozent auf 43’929.15 Punkte an der Kurstafel, nach 43’828.06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 43’951.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 43’686.85 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, mit 43’444.99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.09.2024, wurde der Dow Jones mit 41’622.08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 37’305.16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 15.92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’073.63 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell (+ 3.68 Prozent auf 236.00 USD), Amazon (+ 2.40 Prozent auf 232.93 USD), Boeing (+ 2.07 Prozent auf 173.17 USD), Apple (+ 1.17 Prozent auf 251.04 USD) und Microsoft (+ 0.97 Prozent auf 451.59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-4.22 Prozent auf 498.50 USD), Verizon (-3.31 Prozent auf 40.88 USD), Chevron (-2.93 Prozent auf 149.36 USD), Merck (-1.90 Prozent auf 100.06 USD) und Johnson Johnson (-1.89 Prozent auf 143.85 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 52’066’853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.570 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.35 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch