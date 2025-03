Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.66 Prozent auf 41’566.32 Punkte nach. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16.613 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.912 Prozent schwächer bei 41’460.22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 41’841.63 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’415.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 41’787.25 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Noch vor einem Monat, am 18.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’556.34 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2024, den Wert von 42’326.87 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 18.03.2024, bei 38’790.43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gab der Index bereits um 1.95 Prozent nach. Bei 45’054.36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 40’661.77 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1.55 Prozent auf 44.33 USD), UnitedHealth (+ 1.26 Prozent auf 505.30 USD), Johnson Johnson (+ 0.79 Prozent auf 164.13 USD), Chevron (+ 0.78 Prozent auf 159.96 USD) und Amgen (+ 0.44 Prozent auf 318.58 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2.31 Prozent auf 116.77 USD), IBM (-2.15 Prozent auf 247.52 USD), Walmart (-1.80 Prozent auf 85.89 USD), Sherwin-Williams (-1.59 Prozent auf 336.82 USD) und Travelers (-1.54 Prozent auf 261.05 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 33’743’858 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.928 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch