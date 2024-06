Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 38’589.16 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13.902 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 38’677.12 Zählern und damit 0.078 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (38’647.10 Punkte).

Bei 38’595.24 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38’305.85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.505 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39’558.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38’905.66 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, bei 33’979.33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 2.32 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 40’077.40 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1.27 Prozent auf 231.94 USD), American Express (+ 1.18 Prozent auf 224.82 USD), Walmart (+ 0.48 Prozent auf 67.02 USD), Cisco (+ 0.35 Prozent auf 45.68 USD) und Procter Gamble (+ 0.23 Prozent auf 166.79 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-1.90 Prozent auf 177.27 USD), Dow (-1.86 Prozent auf 55.02 USD), Caterpillar (-1.50 Prozent auf 321.47 USD), Nike (-0.84 Prozent auf 93.39 USD) und Apple (-0.82 Prozent auf 212.49 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’526’004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.057 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie hat mit 8.66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

