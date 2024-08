Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Am Dienstag steigt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0.73 Prozent auf 38’984.15 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 13.447 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.912 Prozent auf 39’056.19 Punkte an der Kurstafel, nach 38’703.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 38’638.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 39’033.74 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, mit 39’375.87 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38’852.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 35’065.62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3.36 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Dow (+ 2.61 Prozent auf 52.34 USD), Caterpillar (+ 2.15 Prozent auf 323.63 USD), Walt Disney (+ 1.88 Prozent auf 89.43 USD), Nike (+ 1.30 Prozent auf 72.35 USD) und American Express (+ 1.22 Prozent auf 228.68 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-3.64 Prozent auf 201.66 USD), Amazon (-1.46 Prozent auf 158.67 USD), 3M (-1.13 Prozent auf 123.20 USD), UnitedHealth (-0.97 Prozent auf 564.43 USD) und Home Depot (-0.33 Prozent auf 348.87 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 3’651’163 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.082 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch