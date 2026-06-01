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Dow Jones-Performance im Fokus 01.06.2026 22:33:50

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Dow Jones ging stabil aus dem Montagshandel.

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Der Dow Jones schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 51’078.88 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20.615 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.507 Prozent auf 50’773.91 Punkte an der Kurstafel, nach 51’032.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50’767.32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’161.10 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, stand der Dow Jones bei 49’499.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48’977.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 42’270.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.57 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 51’161.10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 9.68 Prozent auf 209.60 USD), IBM (+ 7.60 Prozent auf 320.42 USD), NVIDIA (+ 6.26 Prozent auf 224.36 USD), Microsoft (+ 2.28 Prozent auf 460.52 USD) und Goldman Sachs (+ 2.24 Prozent auf 1’048.58 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amazon (-3.47 Prozent auf 261.26 USD), Home Depot (-3.26 Prozent auf 265.35 EUR), Merck (-2.99 Prozent auf 115.17 USD), Boeing (-2.96 Prozent auf 224.30 USD) und Sherwin-Williams (-2.96 Prozent auf 294.86 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53’752’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.380 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.65 zu Buche schlagen. Mit 5.90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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