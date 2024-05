Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.51 Prozent schwächer bei 39’671.04 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13.468 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.172 Prozent auf 39’804.40 Punkte an der Kurstafel, nach 39’872.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39’559.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 39’890.91 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.797 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der Dow Jones bei 38’239.98 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 22.02.2024, bei 39’069.11 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Wert von 33’286.58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5.19 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Johnson Johnson (+ 1.49 Prozent auf 153.50 USD), Cisco (+ 1.04 Prozent auf 47.43 USD), Boeing (+ 0.81 Prozent auf 186.28 USD), Verizon (+ 0.43 Prozent auf 39.79 USD) und Microsoft (+ 0.34 Prozent auf 430.52 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Dow (-2.22 Prozent auf 57.60 USD), Amgen (-1.73 Prozent auf 309.41 USD), Goldman Sachs (-1.71 Prozent auf 462.38 USD), Home Depot (-1.65 Prozent auf 330.59 USD) und 3M (-1.60 Prozent auf 101.49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11’829’502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.911 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.64 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch