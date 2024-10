Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Gewinne

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.76 Prozent stärker bei 42’432.86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14.474 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.862 Prozent höher bei 42’477.51 Punkten, nach 42’114.40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42’264.54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42’476.46 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’313.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der Dow Jones auf 40’589.34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der Dow Jones mit 32’417.59 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12.51 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 43’325.09 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 4.55 Prozent auf 130.43 USD), Goldman Sachs (+ 1.95 Prozent auf 522.60 USD), McDonalds (+ 1.62 Prozent auf 297.36 USD), Intel (+ 1.43 Prozent auf 23.01 USD) und Walt Disney (+ 1.42 Prozent auf 96.38 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-1.72 Prozent auf 152.34 USD), Cisco (-0.82 Prozent auf 55.29 USD), IBM (-0.67 Prozent auf 213.24 USD), Honeywell (-0.58 Prozent auf 206.80 USD) und Chevron (-0.40 Prozent auf 150.20 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’805’143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.256 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch