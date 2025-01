Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Abschläge

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.69 Prozent tiefer bei 42’250.77 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.894 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.217 Prozent auf 42’636.70 Punkte an der Kurstafel, nach 42’544.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42’174.80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’905.09 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1.43 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44’782.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42’196.52 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 02.01.2024, mit 37’715.04 Punkten bewertet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1.43 Prozent auf 136.21 USD), Chevron (+ 1.11 Prozent auf 146.45 USD), McDonalds (+ 0.73 Prozent auf 292.00 USD), 3M (+ 0.69 Prozent auf 129.98 USD) und Verizon (+ 0.49 Prozent auf 40.19 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Boeing (-3.60 Prozent auf 170.63 USD), Apple (-3.15 Prozent auf 242.53 USD), Nike (-3.04 Prozent auf 73.37 USD), Sherwin-Williams (-2.12 Prozent auf 332.74 USD) und Salesforce (-1.48 Prozent auf 329.38 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 23’323’198 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.654 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

