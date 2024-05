Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 39’872.99 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13.481 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.460 Prozent höher bei 39’989.76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39’806.77 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’905.80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 39’778.73 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37’986.40 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, stand der Dow Jones bei 38’612.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33’426.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5.72 Prozent zu Buche. Bei 40’077.40 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 2.09 Prozent auf 173.47 USD), JPMorgan Chase (+ 2.01 Prozent auf 199.52 USD), Goldman Sachs (+ 1.61 Prozent auf 470.41 USD), Walmart (+ 1.51 Prozent auf 65.15 USD) und UnitedHealth (+ 1.22 Prozent auf 523.55 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-1.97 Prozent auf 103.14 USD), Verizon (-1.25 Prozent auf 39.62 USD), Salesforce (-1.15 Prozent auf 283.76 USD), Intel (-1.12 Prozent auf 31.74 USD) und Caterpillar (-1.01 Prozent auf 359.07 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’747’241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.876 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.75 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch