Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss

Um 16:00 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.00 Prozent auf 44’291.48 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.339 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.532 Prozent tiefer bei 44’057.65 Punkten in den Handel, nach 44’293.13 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44’405.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 44’275.02 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, notierte der Dow Jones bei 42’863.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39’357.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 34’283.10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 17.44 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 44’486.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Honeywell (+ 4.62 Prozent auf 235.65 USD), Salesforce (+ 1.29 Prozent auf 346.13 USD), NVIDIA (+ 1.02 Prozent auf 146.74 USD), JPMorgan Chase (+ 0.69 Prozent auf 240.94 USD) und Walmart (+ 0.61 Prozent auf 84.72 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Boeing (-1.54 Prozent auf 146.67 USD), Visa (-0.78 Prozent auf 308.48 USD), IBM (-0.70 Prozent auf 212.07 USD), Amgen (-0.61 Prozent auf 319.85 USD) und Verizon (-0.57 Prozent auf 40.21 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’676’830 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.406 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.02 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.49 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch