Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.50 Prozent schwächer bei 44’368.56 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.005 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.431 Prozent auf 44’401.38 Punkte an der Kurstafel, nach 44’593.65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 44’104.48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 44’467.21 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.064 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der Dow Jones auf 41’938.45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, wies der Dow Jones 43’910.98 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, bei 38’797.38 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.66 Prozent zu. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41’844.89 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3.22 Prozent auf 186.25 USD), Apple (+ 1.83 Prozent auf 236.87 USD), Coca-Cola (+ 1.64 Prozent auf 68.71 USD), Nike (+ 1.29 Prozent auf 72.26 USD) und Walmart (+ 1.11 Prozent auf 103.61 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-2.81 Prozent auf 352.04 USD), Home Depot (-2.69 Prozent auf 390.55 EUR), Amazon (-1.65 Prozent auf 228.93 USD), Sherwin-Williams (-1.62 Prozent auf 355.50 USD) und Chevron (-1.61 Prozent auf 154.90 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36’110’734 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.368 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.66 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch