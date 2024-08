Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert am Freitagnachmittag im Plus

Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.04 Prozent stärker bei 39’460.87 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13.083 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.28 Prozent tiefer bei 38’940.38 Punkten in den Freitagshandel, nach 39’446.49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’628.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 39’230.43 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.04 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, stand der Dow Jones bei 39’291.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, notierte der Dow Jones bei 39’387.76 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 35’123.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4.63 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit American Express (+ 1.73 Prozent auf 237.58 USD), Apple (+ 1.41 Prozent auf 216.31 USD), Salesforce (+ 1.33 Prozent auf 252.43 USD), Microsoft (+ 1.11 Prozent auf 407.17 USD) und Amazon (+ 1.06 Prozent auf 167.55 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Intel (-2.90 Prozent auf 19.90 USD), McDonalds (-1.05 Prozent auf 268.34 USD), UnitedHealth (-0.97 Prozent auf 560.74 USD), Walt Disney (-0.92 Prozent auf 85.17 USD) und 3M (-0.80 Prozent auf 124.13 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8’797’249 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2.920 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

