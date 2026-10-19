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19.10.2026 20:03:25
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags stärker
Der Dow Jones zeigt sich am Montag wenig bewegt.
Am Montag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.02 Prozent im Plus bei 52’013.57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.972 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.588 Prozent auf 52’308.28 Punkte an der Kurstafel, nach 52’002.41 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52’134.58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 51’863.80 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Dow Jones 51’682.64 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’146.42 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’190.61 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.51 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 4.94 Prozent auf 262.35 USD), IBM (+ 2.35 Prozent auf 237.59 USD), NVIDIA (+ 1.43 Prozent auf 217.19 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.06 Prozent auf 340.49 USD) und Microsoft (+ 0.93 Prozent auf 533.98 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Home Depot (-1.41 Prozent auf 275.55 EUR), 3M (-1.29 Prozent auf 162.63 USD), Amgen (-1.04 Prozent auf 427.98 USD), JPMorgan Chase (-1.04 Prozent auf 336.20 USD) und Merck (-1.02 Prozent auf 144.46 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11’089’534 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.88 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.26 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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