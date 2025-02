Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.33 Prozent tiefer bei 44’396.58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.058 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.14 Prozent stärker bei 45’054.36 Punkten in den Handel, nach 44’544.66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 44’521.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 43’879.06 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 03.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42’732.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der Dow Jones mit 42’052.19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38’654.42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4.73 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 41’844.89 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1.53 Prozent auf 550.80 USD), Procter Gamble (+ 1.33 Prozent auf 168.20 USD), Amgen (+ 1.24 Prozent auf 288.96 USD), Verizon (+ 1.12 Prozent auf 39.83 USD) und Walmart (+ 1.07 Prozent auf 99.21 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Apple (-4.15 Prozent auf 226.20 USD), NVIDIA (-2.60 Prozent auf 116.95 USD), Nike (-1.98 Prozent auf 75.38 USD), Caterpillar (-1.18 Prozent auf 367.04 USD) und Microsoft (-0.94 Prozent auf 411.17 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 39’013’011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3.474 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.95 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch