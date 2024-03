Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 39’807.37 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13.296 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.750 Prozent schwächer bei 39’461.98 Punkten in den Handel, nach 39’760.08 Punkten am Vortag.

Bei 39’717.25 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 39’868.59 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, notierte der Dow Jones bei 38’949.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 37’710.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 32’394.25 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5.55 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39’889.05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 1.42 Prozent auf 106.07 USD), Walt Disney (+ 1.14 Prozent auf 122.36 USD), Verizon (+ 1.01 Prozent auf 41.96 USD), Intel (+ 0.91 Prozent auf 44.17 USD) und Chevron (+ 0.89 Prozent auf 157.74 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Apple (-1.06 Prozent auf 171.48 USD), Walmart (-0.91 Prozent auf 60.17 USD), Amgen (-0.69 Prozent auf 284.32 USD), Home Depot (-0.59 Prozent auf 383.60 USD) und Dow (-0.36 Prozent auf 57.93 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 25’595’168 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.900 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch