Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich freundlich

Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 43’275.91 Punkten ab. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14.490 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.276 Prozent schwächer bei 43’119.81 Punkten, nach 43’239.05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 43’325.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 43’036.35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.11 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41’503.10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’665.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33’665.08 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 14.74 Prozent aufwärts. Bei 43’325.09 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 1.47 Prozent auf 22.77 USD), Apple (+ 1.23 Prozent auf 235.00 USD), Honeywell (+ 1.13 Prozent auf 222.02 USD), Amazon (+ 0.78 Prozent auf 188.99 USD) und Coca-Cola (+ 0.77 Prozent auf 70.44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen American Express (-3.15 Prozent auf 276.79 USD), Merck (-0.96 Prozent auf 108.70 USD), Procter Gamble (-0.58 Prozent auf 171.28 USD), Nike (-0.58 Prozent auf 82.92 USD) und 3M (-0.40 Prozent auf 135.14 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 16’144’644 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.249 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.13 Prozent, die höchste im Index.

