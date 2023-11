Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zu

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.49 Prozent höher bei 33’214.35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10.306 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.072 Prozent auf 33’029.11 Punkte an der Kurstafel, nach 33’052.87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 33’281.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 33’010.85 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2.08 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 33’507.50 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 01.08.2023, den Stand von 35’630.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bewegte sich der Dow Jones bei 32’653.20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 0.235 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 1.80 Prozent auf 344.19 USD), Caterpillar (+ 1.61 Prozent auf 229.69 USD), Apple (+ 1.06 Prozent auf 172.58 USD), Amgen (+ 1.04 Prozent auf 258.35 USD) und Visa (+ 1.01 Prozent auf 237.47 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-2.36 Prozent auf 100.34 USD), Walgreens Boots Alliance (-2.35 Prozent auf 20.59 USD), Walt Disney (-1.43 Prozent auf 80.42 USD), 3M (-1.29 Prozent auf 89.78 USD) und Dow (-1.20 Prozent auf 47.76 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’120’131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2.521 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.34 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

