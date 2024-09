Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 1.51 Prozent auf 40’936.93 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.887 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.474 Prozent auf 41’366.16 Punkte an der Kurstafel, nach 41’563.08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40’778.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 41’489.67 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39’737.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38’571.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34’837.71 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8.54 Prozent aufwärts. Bei 41’585.21 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 2.75 Prozent auf 42.93 USD), Procter Gamble (+ 1.74 Prozent auf 174.52 USD), UnitedHealth (+ 1.44 Prozent auf 598.68 USD), Visa (+ 0.79 Prozent auf 278.54 USD) und Johnson Johnson (+ 0.78 Prozent auf 167.16 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Intel (-8.80 Prozent auf 20.10 USD), Boeing (-7.32 Prozent auf 161.02 USD), Goldman Sachs (-4.47 Prozent auf 487.46 USD), Caterpillar (-4.45 Prozent auf 340.24 USD) und Dow (-3.08 Prozent auf 51.93 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 34’557’043 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.149 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.42 Prozent.

Redaktion finanzen.ch