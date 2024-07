Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.25 Prozent schwächer bei 39’853.87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 14.123 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.212 Prozent auf 40’443.73 Punkte an der Kurstafel, nach 40’358.09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 39’807.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 40’258.44 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.39 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 39’411.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, stand der Dow Jones bei 38’460.92 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 24.07.2023, einen Stand von 35’411.24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5.67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Johnson Johnson (+ 2.58 Prozent auf 156.28 USD), Verizon (+ 2.01 Prozent auf 39.67 USD), Coca-Cola (+ 1.31 Prozent auf 65.81 USD), Merck (+ 1.24 Prozent auf 125.92 USD) und Cisco (+ 1.06 Prozent auf 46.85 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Visa (-4.01 Prozent auf 254.17 USD), Intel (-3.79 Prozent auf 31.70 USD), Microsoft (-3.59 Prozent auf 428.90 USD), Boeing (-3.44 Prozent auf 180.07 USD) und Nike (-3.15 Prozent auf 71.09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 22’147’643 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.167 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

