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Dow Jones-Performance 25.08.2026 16:00:52

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

So bewegt sich der Dow Jones am Morgen.

Caterpillar
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Um 15:57 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0.03 Prozent auf 53’433.97 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.406 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.291 Prozent schwächer bei 53’261.95 Punkten, nach 53’417.16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53’675.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53’403.60 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 51’947.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 50’579.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45’282.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.44 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 1.87 Prozent auf 212.39 USD), Cisco (+ 1.79 Prozent auf 112.20 USD), Merck (+ 1.27 Prozent auf 152.58 USD), Caterpillar (+ 1.06 Prozent auf 819.63 USD) und Goldman Sachs (+ 0.94 Prozent auf 1’046.01 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-3.51 Prozent auf 39.32 USD), Walmart (-1.24 Prozent auf 105.17 USD), Chevron (-1.10 Prozent auf 200.86 USD), Procter Gamble (-0.96 Prozent auf 145.20 USD) und Johnson Johnson (-0.94 Prozent auf 270.47 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3’639’696 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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