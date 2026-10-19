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Index-Performance 19.10.2026 16:01:00

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Salesforce
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Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0.11 Prozent auf 51’945.87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.972 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.588 Prozent auf 52’308.28 Punkte an der Kurstafel, nach 52’002.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’001.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51’863.80 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 51’682.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52’146.42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 46’190.61 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.37 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2.56 Prozent auf 256.40 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.89 Prozent auf 339.92 USD), NVIDIA (+ 0.76 Prozent auf 215.75 USD), Microsoft (+ 0.48 Prozent auf 531.61 USD) und UnitedHealth (+ 0.45 Prozent auf 403.23 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-2.09 Prozent auf 273.65 EUR), Sherwin-Williams (-1.38 Prozent auf 330.59 USD), Salesforce (-1.38 Prozent auf 237.39 USD), Walt Disney (-1.09 Prozent auf 109.38 USD) und Procter Gamble (-0.82 Prozent auf 158.05 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’927’264 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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