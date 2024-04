Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 38’459.08 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.290 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.522 Prozent auf 38’662.28 Punkte an der Kurstafel, nach 38’461.51 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’598.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 38’197.28 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1.18 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wurde der Dow Jones auf 38’769.66 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 37’711.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wurde der Dow Jones mit 33’684.79 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 1.97 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 4.33 Prozent auf 175.04 USD), Nike (+ 3.37 Prozent auf 92.00 USD), Amazon (+ 1.67 Prozent auf 189.05 USD), Amgen (+ 1.33 Prozent auf 270.00 USD) und Intel (+ 1.16 Prozent auf 37.63 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-1.85 Prozent auf 441.72 USD), Travelers (-1.77 Prozent auf 220.40 USD), Johnson Johnson (-0.94 Prozent auf 148.79 USD), Home Depot (-0.91 Prozent auf 347.37 USD) und Procter Gamble (-0.89 Prozent auf 155.84 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 28’321’581 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.953 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8.84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

