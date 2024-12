Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 2.58 Prozent auf 42’326.87 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.061 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.475 Prozent auf 43’656.47 Punkte an der Kurstafel, nach 43’449.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 43’688.97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’300.04 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 3.42 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 18.11.2024, den Stand von 43’389.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41’503.10 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 18.12.2023, den Wert von 37’306.02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12.23 Prozent nach oben. Bei 45’073.63 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 2.92 Prozent auf 499.72 USD), Boeing (-0.24 Prozent auf 172.62 USD), Procter Gamble (-0.73 Prozent auf 169.08 USD), Coca-Cola (-0.87 Prozent auf 62.85 USD) und Johnson Johnson (-1.13 Prozent auf 144.75 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amazon (-4.60 Prozent auf 220.52 USD), American Express (-4.50 Prozent auf 287.78 USD), Goldman Sachs (-4.25 Prozent auf 550.25 USD), Salesforce (-3.91 Prozent auf 337.23 USD) und Sherwin-Williams (-3.89 Prozent auf 348.66 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 66’306’931 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.653 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

