Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus

Am Donnerstag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.58 Prozent auf 41’096.77 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13.727 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 40’638.76 Zählern und damit 0.546 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (40’861.71 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 40’665.53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 41’107.35 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 1.34 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.08.2024, einen Stand von 39’357.01 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 38’712.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34’645.99 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8.97 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 41’585.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1.52 Prozent auf 253.37 USD), 3M (+ 1.38 Prozent auf 132.03 USD), Caterpillar (+ 1.37 Prozent auf 339.58 USD), Amazon (+ 1.34 Prozent auf 187.00 USD) und Travelers (+ 1.21 Prozent auf 234.11 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Intel (-1.43 Prozent auf 19.36 USD), Dow (-0.93 Prozent auf 50.26 USD), JPMorgan Chase (-0.30 Prozent auf 206.60 USD), Procter Gamble (-0.26 Prozent auf 173.47 USD) und UnitedHealth (-0.23 Prozent auf 588.42 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’269’198 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.040 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.57 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

