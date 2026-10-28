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28.10.2026 18:00:31
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone
Der Dow Jones gewinnt derzeit an Wert.
Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.33 Prozent fester bei 52’551.52 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26.086 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.191 Prozent schwächer bei 52’277.49 Punkten in den Handel, nach 52’377.57 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52’634.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’335.43 Punkten.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.442 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der Dow Jones mit 51’481.51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’747.32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47’706.37 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8.62 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 1.29 Prozent auf 923.57 USD), JPMorgan Chase (+ 1.25 Prozent auf 340.00 USD), Chevron (+ 1.15 Prozent auf 230.86 USD), American Express (+ 1.10 Prozent auf 316.35 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0.96 Prozent auf 319.86 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-1.59 Prozent auf 109.61 USD), Sherwin-Williams (-1.52 Prozent auf 321.05 USD), Walt Disney (-0.89 Prozent auf 109.25 USD), Boeing (-0.79 Prozent auf 166.85 USD) und Merck (-0.76 Prozent auf 140.74 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 6’772’014 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.724 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.86 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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