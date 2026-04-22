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22.04.2026 18:01:01
Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones am Mittag steigen
Dow Jones-Handel am Mittwoch.
Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.68 Prozent auf 49’484.71 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19.344 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 49’688.37 Zählern und damit 1.10 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (49’149.38 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49’271.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49’624.48 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.126 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 45’577.47 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 49’384.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39’186.98 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.28 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 5.13 Prozent auf 230.41 USD), UnitedHealth (+ 2.69 Prozent auf 355.31 USD), Apple (+ 2.48 Prozent auf 272.77 USD), Microsoft (+ 1.96 Prozent auf 432.46 USD) und Salesforce (+ 1.85 Prozent auf 190.57 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-1.67 Prozent auf 145.99 USD), Home Depot (-1.49 Prozent auf 291.55 EUR), Honeywell (-1.23 Prozent auf 219.49 USD), Nike (-1.20 Prozent auf 45.84 USD) und Verizon (-0.95 Prozent auf 45.83 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’337’354 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.178 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.44 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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