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Dow Jones-Entwicklung 06.04.2026 17:59:10

Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones am Mittag steigen

Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones am Mittag steigen

Dow Jones-Handel am Montag.

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Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.19 Prozent auf 46’591.14 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.133 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 46’469.36 Zählern und damit 0.076 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46’504.67 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46’354.95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46’701.10 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 06.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’501.55 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Stand von 49’462.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 38’314.86 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3.70 Prozent zurück. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50’512.79 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1.42 Prozent auf 281.20 USD), Apple (+ 1.31 Prozent auf 259.26 USD), Amazon (+ 1.21 Prozent auf 212.31 USD), Boeing (+ 1.09 Prozent auf 210.49 USD) und American Express (+ 1.04 Prozent auf 303.29 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-1.31 Prozent auf 244.92 USD), Amgen (-1.27 Prozent auf 343.53 USD), Salesforce (-1.18 Prozent auf 184.97 USD), Nike (-0.97 Prozent auf 43.76 USD) und Chevron (-0.80 Prozent auf 197.37 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8’862’638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.740 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5.69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com