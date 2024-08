Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones nachmittags

Am Freitag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 2.26 Prozent im Minus bei 39’436.15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14.059 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 40’916.96 Zählern und damit 1.41 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (40’347.97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 39’358.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40’075.33 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 3.02 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wurde der Dow Jones auf 39’331.85 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38’225.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, notierte der Dow Jones bei 35’282.52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4.56 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41’376.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 2.64 Prozent auf 224.12 USD), UnitedHealth (+ 1.94 Prozent auf 583.89 USD), Procter Gamble (+ 1.67 Prozent auf 168.46 USD), McDonalds (+ 1.64 Prozent auf 273.17 USD) und Merck (+ 1.19 Prozent auf 115.17 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Intel (-26.94 Prozent auf 21.23 USD), Amazon (-10.19 Prozent auf 165.31 USD), American Express (-7.01 Prozent auf 231.25 USD), Goldman Sachs (-5.88 Prozent auf 470.71 USD) und Boeing (-5.58 Prozent auf 168.36 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 42’765’986 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.154 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist mit 8.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch