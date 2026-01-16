Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagmittag

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.09 Prozent tiefer bei 49’395.49 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19.096 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.488 Prozent auf 49’201.10 Punkte an der Kurstafel, nach 49’442.44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 49’616.70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’246.24 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.210 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48’114.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der Dow Jones auf 45’952.24 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, stand der Dow Jones noch bei 43’153.13 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.09 Prozent. Bei 49’633.35 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 47’853.04 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 2.47 Prozent auf 366.19 USD), Honeywell (+ 2.27 Prozent auf 219.91 USD), IBM (+ 2.04 Prozent auf 304.02 USD), JPMorgan Chase (+ 1.41 Prozent auf 313.61 USD) und Microsoft (+ 0.99 Prozent auf 461.17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-1.89 Prozent auf 108.87 USD), Salesforce (-1.77 Prozent auf 229.39 USD), UnitedHealth (-1.35 Prozent auf 334.38 USD), Verizon (-0.89 Prozent auf 39.01 USD) und Goldman Sachs (-0.84 Prozent auf 967.67 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’574’376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.833 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

