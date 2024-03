Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag

Am Donnerstag springt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.84 Prozent auf 39’845.45 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12.994 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.11 Prozent tiefer bei 39’072.05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 39’512.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39’589.23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39’889.05 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.62 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 21.02.2024, einen Stand von 38’612.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 37’404.35 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 32’560.60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5.65 Prozent. Bei 39’889.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 3.72 Prozent auf 411.22 USD), Home Depot (+ 2.76 Prozent auf 395.02 USD), Caterpillar (+ 1.85 Prozent auf 363.05 USD), Salesforce (+ 1.74 Prozent auf 311.40 USD) und 3M (+ 1.48 Prozent auf 97.94 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Apple (-3.65 Prozent auf 172.15 USD), Intel (-2.92 Prozent auf 39.22 EUR), IBM (-0.44 Prozent auf 193.11 USD), UnitedHealth (-0.43 Prozent auf 492.12 USD) und McDonalds (-0.33 Prozent auf 283.52 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14’075’099 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.865 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.74 erwartet. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.72 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

