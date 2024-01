Dow Jones aktuell: Gewinne im Dow Jones

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.20 Prozent höher bei 37’599.70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11.044 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.004 Prozent leichter bei 37’523.55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 37’525.16 Punkten am Vortag.

Bei 37’524.40 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 37’656.42 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.730 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 36’247.87 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wurde der Dow Jones mit 33’739.30 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 10.01.2023, mit 33’704.10 Punkten bewertet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 2.09 Prozent auf 353.42 USD), Microsoft (+ 1.77 Prozent auf 382.45 USD), Walmart (+ 1.05 Prozent auf 160.99 USD), Boeing (+ 1.04 Prozent auf 228.11 USD) und Salesforce (+ 0.82 Prozent auf 263.49 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walgreens Boots Alliance (-3.23 Prozent auf 24.54 USD), American Express (-1.46 Prozent auf 184.04 USD), Dow (-1.46 Prozent auf 53.16 USD), Intel (-0.98 Prozent auf 47.58 USD) und Chevron (-0.89 Prozent auf 144.41 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 4’043’871 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.639 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

