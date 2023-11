Dow Jones aktuell: Gewinne im Dow Jones

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1.18 Prozent höher bei 33’667.50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10.282 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.579 Prozent leichter bei 33’081.87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 33’274.58 Punkten am Vortag.

Bei 33’450.03 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 33’709.66 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 3.47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33’433.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wurde der Dow Jones mit 35’282.52 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 02.11.2022, mit 32’147.76 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1.60 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35’679.13 Punkte. Bei 31’429.82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 4.31 Prozent auf 21.52 USD), Nike (+ 3.46 Prozent auf 104.37 USD), Walt Disney (+ 2.43 Prozent auf 83.04 USD), Chevron (+ 2.33 Prozent auf 147.34 USD) und American Express (+ 2.29 Prozent auf 149.81 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Travelers (-1.11 Prozent auf 167.40 USD), Merck (-0.05 Prozent auf 102.80 USD), UnitedHealth (+ 0.39 Prozent auf 533.65 USD), Intel (+ 0.51 Prozent auf 37.48 USD) und Cisco (+ 0.55 Prozent auf 52.48 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4’927’253 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.518 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.18 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

