Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Am Dienstag stand der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.84 Prozent im Minus bei 37’645.59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14.792 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.226 Prozent auf 37’879.65 Punkte an der Kurstafel, nach 37’965.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39’426.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37’103.86 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42’801.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2025, lag der Dow Jones noch bei 42’635.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2024, wurde der Dow Jones mit 38’892.80 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11.20 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 5.41 Prozent auf 553.08 USD), Home Depot (+ 2.31 Prozent auf 316.35 EUR), Travelers (+ 1.15 Prozent auf 236.53 USD), JPMorgan Chase (+ 1.13 Prozent auf 216.87 USD) und Boeing (+ 0.38 Prozent auf 139.39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-4.98 Prozent auf 172.42 USD), Nike (-4.21 Prozent auf 53.27 USD), Amgen (-3.26 Prozent auf 280.26 USD), Sherwin-Williams (-2.88 Prozent auf 313.51 USD) und Merck (-2.75 Prozent auf 78.95 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 115’284’343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.485 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Merck-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch