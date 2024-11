Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.97 Prozent stärker bei 44’296.51 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.482 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.756 Prozent auf 43’538.70 Punkte an der Kurstafel, nach 43’870.35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 44’323.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 43’871.63 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1.99 Prozent. Vor einem Monat, am 22.10.2024, wurde der Dow Jones auf 42’924.89 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 22.08.2024, bei 40’712.78 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 22.11.2023, einen Stand von 35’273.03 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 17.45 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 44’486.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 4.10 Prozent auf 149.29 USD), Nike (+ 3.06 Prozent auf 77.40 USD), American Express (+ 2.83 Prozent auf 301.30 USD), Home Depot (+ 2.33 Prozent auf 420.00 USD) und Walmart (+ 2.32 Prozent auf 90.44 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-3.22 Prozent auf 141.95 USD), UnitedHealth (-1.11 Prozent auf 590.87 USD), Merck (-0.68 Prozent auf 99.18 USD), Amazon (-0.64 Prozent auf 197.12 USD) und Johnson Johnson (-0.21 Prozent auf 155.17 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 47’752’223 Aktien gehandelt. Mit 3.412 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.26 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch