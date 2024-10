Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Am Montag fiel der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.94 Prozent auf 41’954.24 Punkte zurück. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14.118 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.247 Prozent schwächer bei 42’248.26 Punkten, nach 42’352.75 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’831.74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42’293.64 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Wert von 40’345.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, mit 39’375.87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 33’407.58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11.24 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 42’628.32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 0.59 Prozent auf 155.91 USD), IBM (+ 0.50 Prozent auf 227.12 USD), Caterpillar (+ 0.29 Prozent auf 398.25 USD), Chevron (+ 0.25 Prozent auf 151.12 USD) und Home Depot (-0.07 Prozent auf 408.06 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Travelers (-4.34 Prozent auf 225.97 USD), Amazon (-3.06 Prozent auf 180.80 USD), Walt Disney (-2.90 Prozent auf 92.39 USD), Walmart (-2.27 Prozent auf 79.10 USD) und Apple (-2.25 Prozent auf 221.69 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14’150’555 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.143 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch