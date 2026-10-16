Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Freitag stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.34 Prozent im Minus bei 52’002.41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26.197 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.613 Prozent auf 51’858.06 Punkte an der Kurstafel, nach 52’177.69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52’582.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51’847.94 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.458 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’461.90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der Dow Jones 52’552.97 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der Dow Jones auf 45’952.24 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.48 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2.59 Prozent auf 224.99 USD), Home Depot (+ 2.18 Prozent auf 279.50 EUR), Coca-Cola (+ 2.07) Prozent auf 93.90 USD), Travelers (+ 1.47 Prozent auf 389.54 USD) und Procter Gamble (+ 1.45 Prozent auf 159.35 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-2.45 Prozent auf 240.70 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.32 Prozent auf 336.91 USD), Cisco (-2.24 Prozent auf 107.39 USD), Microsoft (-1.93 Prozent auf 529.05 USD) und Amazon (-1.87 Prozent auf 250.00 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 34’139’791 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch