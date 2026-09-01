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Kursentwicklung im Fokus 01.09.2026 20:03:17

Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagnachmittag

Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagnachmittag

Das macht der Dow Jones heute.

Johnson & Johnson
215.77 CHF 0.12%
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Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.79 Prozent tiefer bei 52’765.42 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.961 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.520 Prozent stärker bei 53’462.60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 53’185.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52’709.61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53’176.60 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’485.03 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Wert von 51’078.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45’544.88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9.06 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2.48 Prozent auf 324.71 USD), Chevron (+ 1.76 Prozent auf 209.78 USD), Johnson Johnson (+ 1.57 Prozent auf 270.03 USD), UnitedHealth (+ 1.48 Prozent auf 395.16 USD) und Amgen (+ 1.28 Prozent auf 435.40 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Caterpillar (-2.63 Prozent auf 776.51 USD), Sherwin-Williams (-2.61 Prozent auf 329.97 USD), Nike (-2.36 Prozent auf 38.14 USD), Amazon (-2.06 Prozent auf 254.42 USD) und Honeywell Technologies (-1.83 Prozent auf 209.62 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10’177’630 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.519 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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