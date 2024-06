Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Dienstag sprang der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.36 Prozent auf 38’711.29 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13.169 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.360 Prozent fester bei 38’709.99 Punkten in den Handel, nach 38’571.03 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38’397.82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38’786.62 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 38’675.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der Dow Jones mit 38’989.83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der Dow Jones auf 33’762.76 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2.64 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40’077.40 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Honeywell (+ 2.36 Prozent auf 207.23 USD), Boeing (+ 2.19 Prozent auf 188.62 USD), Cisco (+ 1.65 Prozent auf 47.42 USD), UnitedHealth (+ 1.62 Prozent auf 505.49 USD) und Coca-Cola (+ 1.60 Prozent auf 63.94 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Dow (-1.64 Prozent auf 55.15 USD), JPMorgan Chase (-1.32 Prozent auf 199.16 USD), 3M (-1.15 Prozent auf 98.61 USD), Caterpillar (-1.14 Prozent auf 327.57 USD) und Intel (-0.86 Prozent auf 30.03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’283’433 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.831 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat mit 8.94 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6.56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch