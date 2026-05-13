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Kursverlauf 13.05.2026 22:33:55

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Am Mittwochabend agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

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Am Mittwoch ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 49’693.20 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20.066 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.042 Prozent leichter bei 49’739.62 Punkten, nach 49’760.56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49’451.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49’747.61 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.291 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48’218.25 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 49’500.93 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 42’140.43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2.71 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50’512.79 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 2.75 Prozent auf 230.42 USD), 3M (+ 2.72 Prozent auf 147.10 USD), Cisco (+ 2.60) Prozent auf 101.87 USD), NVIDIA (+ 2.29 Prozent auf 225.83 USD) und Amazon (+ 1.62 Prozent auf 270.13 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Home Depot (-3.48 Prozent auf 256.65 EUR), Salesforce (-3.19 Prozent auf 165.84 USD), IBM (-2.09 Prozent auf 214.64 USD), Visa (-1.87 Prozent auf 320.31 USD) und Sherwin-Williams (-1.68 Prozent auf 306.34 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 36’254’153 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.550 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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