Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1.29 Prozent schwächer bei 40’665.02 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14.340 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.814 Prozent auf 40’862.57 Punkte an der Kurstafel, nach 41’198.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 40’597.50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41’376.00 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1.31 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 18.06.2024, den Wert von 38’834.86 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 37’775.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34’951.93 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7.82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41’376.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 1.19 Prozent auf 34.87 USD), Chevron (+ 0.46 Prozent auf 161.97 USD), Verizon (+ 0.10) Prozent auf 42.07 USD), Coca-Cola (-0.03 Prozent auf 65.19 USD) und Travelers (-0.09 Prozent auf 220.60 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Goldman Sachs (-3.18 Prozent auf 486.21 USD), JPMorgan Chase (-3.18 Prozent auf 209.98 USD), Boeing (-2.49 Prozent auf 180.23 USD), Amazon (-2.22 Prozent auf 183.75 USD) und Apple (-2.05 Prozent auf 224.18 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 21’131’063 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.294 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch