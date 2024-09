Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Am Dienstag erhöhte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.20 Prozent auf 42’208.22 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 14.107 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.153 Prozent auf 42’060.40 Punkte an der Kurstafel, nach 42’124.65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 42’281.06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’056.82 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41’175.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39’411.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33’963.84 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11.91 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42’281.06 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3.98 Prozent auf 385.93 USD), Dow (+ 2.71 Prozent auf 53.45 USD), Salesforce (+ 2.36 Prozent auf 270.44 USD), Home Depot (+ 2.22 Prozent auf 400.66 USD) und Nike (+ 1.46 Prozent auf 87.46 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Visa (-5.49 Prozent auf 272.78 USD), Amgen (-1.40 Prozent auf 330.92 USD), Microsoft (-1.00 Prozent auf 429.17 USD), Merck (-0.58 Prozent auf 114.96 USD) und Travelers (-0.57 Prozent auf 237.98 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26’225’521 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3.121 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

