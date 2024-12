Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Montagnachmittag

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.57 Prozent schwächer bei 42’746.11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.052 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.349 Prozent auf 43’142.37 Punkte an der Kurstafel, nach 42’992.21 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42’863.86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 42’263.51 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der Dow Jones mit 44’910.65 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2024, den Wert von 42’330.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 37’689.54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 13.34 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’073.63 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2.09 Prozent auf 139.87 USD), Goldman Sachs (-0.05 Prozent auf 575.92 USD), Caterpillar (-0.12 Prozent auf 364.43 USD), Walt Disney (-0.14 Prozent auf 111.39 USD) und Salesforce (-0.19 Prozent auf 337.81 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-1.68 Prozent auf 177.69 USD), Nike (-1.57 Prozent auf 75.22 USD), McDonalds (-1.18 Prozent auf 290.15 USD), Procter Gamble (-1.15 Prozent auf 167.58 USD) und Johnson Johnson (-1.07 Prozent auf 143.50 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’122’082 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.706 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.71 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch