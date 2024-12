Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich stärker

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 43’325.80 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.370 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.879 Prozent leichter bei 42’916.48 Punkten in den Handel, nach 43’297.03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 43’115.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 43’373.98 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1.23 Prozent. Vor einem Monat, am 26.11.2024, lag der Dow Jones noch bei 44’860.31 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 26.09.2024, bei 42’175.11 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 26.12.2023, bei 37’545.33 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 14.88 Prozent zu Buche. Bei 45’073.63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell (+ 1.29 Prozent auf 231.86 USD), UnitedHealth (+ 1.00 Prozent auf 511.15 USD), Procter Gamble (+ 0.72 Prozent auf 170.16 USD), 3M (+ 0.63 Prozent auf 131.18 USD) und Boeing (+ 0.58 Prozent auf 180.38 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Amazon (-0.87 Prozent auf 227.05 USD), Salesforce (-0.79 Prozent auf 341.72 USD), Amgen (-0.50 Prozent auf 263.18 USD), Coca-Cola (-0.43 Prozent auf 62.57 USD) und Sherwin-Williams (-0.29 Prozent auf 345.51 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23’990’619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.754 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

