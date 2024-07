Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Am Montag sprang der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.53 Prozent auf 40’211.72 Punkte an. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14.266 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.544 Prozent auf 39’783.28 Punkte an der Kurstafel, nach 40’000.90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 40’351.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 40’136.10 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 38’589.16 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 15.04.2024, einen Wert von 37’735.11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34’509.03 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 6.62 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40’351.10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3.03 Prozent auf 345.77 USD), Goldman Sachs (+ 2.57 Prozent auf 492.23 USD), JPMorgan Chase (+ 2.49 Prozent auf 210.05 USD), American Express (+ 2.25 Prozent auf 244.00 USD) und Apple (+ 1.67 Prozent auf 234.40 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-2.87 Prozent auf 71.31 USD), Boeing (-1.76 Prozent auf 179.11 USD), Verizon (-1.54 Prozent auf 40.79 USD), 3M (-1.27 Prozent auf 102.72 USD) und Procter Gamble (-1.22 Prozent auf 164.58 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17’381’698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.246 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie weist mit 9.04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

