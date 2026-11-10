Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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10.11.2026 16:01:06
Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter
Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.
Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.52 Prozent auf 52’115.74 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.911 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.43 Prozent leichter bei 51’643.01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52’389.75 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 52’010.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52’291.77 Punkten erreichte.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 51’654.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der Dow Jones noch bei 53’975.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der Dow Jones noch bei 47’368.63 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.72 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 1.55 Prozent auf 271.06 USD), Travelers (+ 0.73 Prozent auf 398.09 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.63 Prozent auf 287.80 USD), American Express (+ 0.51 Prozent auf 325.95 USD) und UnitedHealth (+ 0.45 Prozent auf 399.42 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-4.15 Prozent auf 171.26 USD), Caterpillar (-3.16 Prozent auf 579.98 USD), Nike (-2.56 Prozent auf 38.86 USD), Cisco (-1.53 Prozent auf 97.14 USD) und Chevron (-1.34 Prozent auf 207.96 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’199’489 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.78 erwartet. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.