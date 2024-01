Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.25 Prozent leichter bei 37’266.67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11.169 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.354 Prozent fester bei 37’493.54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 37’361.12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 37’132.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 37’371.66 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.605 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 37’305.16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, lag der Dow Jones noch bei 33’997.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, lag der Dow Jones bei 33’910.85 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1.19 Prozent nach. Bei 37’825.27 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’132.89 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1.27 Prozent auf 203.06 USD), UnitedHealth (+ 1.12 Prozent auf 524.94 USD), Salesforce (+ 0.84 Prozent auf 271.44 USD), Visa (+ 0.52 Prozent auf 266.63 USD) und Travelers (+ 0.40 Prozent auf 197.50 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walgreens Boots Alliance (-3.06 Prozent auf 22.17 USD), Caterpillar (-2.99 Prozent auf 278.63 USD), Walt Disney (-2.91 Prozent auf 90.34 USD), Intel (-2.12 Prozent auf 46.06 USD) und 3M (-1.45 Prozent auf 106.08 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 12’560’463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.655 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch