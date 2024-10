Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen

Um 20:01 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.82 Prozent auf 42’802.05 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.216 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.135 Prozent höher bei 42’511.37 Punkten, nach 42’454.12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 42’507.53 Punkte, das Tageshoch hingegen 42’835.48 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 1.21 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 40’861.71 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 11.07.2024, den Stand von 39’753.75 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Stand von 33’804.87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 13.49 Prozent aufwärts. Bei 42’835.48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit JPMorgan Chase (+ 5.15 Prozent auf 223.81 USD), Goldman Sachs (+ 2.25 Prozent auf 515.06 USD), American Express (+ 2.19 Prozent auf 276.39 USD), Boeing (+ 2.17 Prozent auf 149.80 USD) und Intel (+ 2.15 Prozent auf 23.72 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-0.82 Prozent auf 287.78 USD), IBM (-0.67 Prozent auf 231.46 USD), Apple (-0.57 Prozent auf 227.74 USD), Nike (-0.50 Prozent auf 81.69 USD) und Microsoft (-0.23 Prozent auf 414.87 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 4’831’976 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3.191 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

