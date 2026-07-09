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Kursverlauf 09.07.2026 20:03:33

Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags im Aufwind

Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags im Aufwind

Mit dem Dow Jones geht es am Nachmittag aufwärts.

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Um 20:01 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.34 Prozent auf 52’524.27 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24.109 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.783 Prozent auf 52’758.47 Punkte an der Kurstafel, nach 52’348.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52’249.44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’574.89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0.576 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50’872.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48’185.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, stand der Dow Jones noch bei 44’458.30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8.56 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 4.16 Prozent auf 118.56 USD), American Express (+ 3.50 Prozent auf 348.16 USD), Goldman Sachs (+ 3.23 Prozent auf 1’062.90 USD), JPMorgan Chase (+ 1.55 Prozent auf 335.73 USD) und 3M (+ 1.34 Prozent auf 156.77 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen IBM (-2.82 Prozent auf 293.54 USD), Salesforce (-2.19 Prozent auf 162.93 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.75 Prozent auf 352.45 USD), Johnson Johnson (-1.44 Prozent auf 259.60 USD) und Amgen (-1.40 Prozent auf 362.82 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’294’442 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.165 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier soll ein KGV von 11.77 zu Buche schlagen. Chevron lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.06 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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