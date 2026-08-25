Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags freundlich

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.18 Prozent höher bei 53’514.92 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24.406 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.291 Prozent auf 53’261.95 Punkte an der Kurstafel, nach 53’417.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’386.37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 53’675.32 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 51’947.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der Dow Jones bei 50’579.70 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 45’282.47 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10.61 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 3.30 Prozent auf 155.63 USD), Goldman Sachs (+ 1.84 Prozent auf 1’055.31 USD), NVIDIA (+ 1.82) Prozent auf 212.28 USD), Walt Disney (+ 0.74 Prozent auf 111.43 USD) und Microsoft (+ 0.57 Prozent auf 490.08 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-2.63 Prozent auf 39.68 USD), Salesforce (-1.54 Prozent auf 205.85 USD), McDonalds (-1.21 Prozent auf 269.23 USD), Walmart (-1.18 Prozent auf 105.24 USD) und Chevron (-1.16 Prozent auf 200.73 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 12’199’836 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie weist mit 10.87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch